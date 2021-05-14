Еще один ребенок госпитализирован после трагедии в школе в Казани

Еще один ребенок попал в больницу после стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

«Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница — ред.) с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — уточнила Галимова.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.

Ранее врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе.