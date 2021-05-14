В Новосибирске прошел чемпионат по копанию могил «Могильный беспредел»

В новосибирском парке «Каменка» при крематории прошел чемпионат по копанию могил — «Могильный беспредел». Видео события было опубликовано очевидцами.

Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы, из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

Кроме того, за победу во всероссийском соревновании по скоростной копке могил были предусмотрены призы: за 1 место – 30 тыс. рублей, за 2 – 20 тыс. рублей, а за 3 – 10 тыс. рублей.

По словам организаторов мероприятия, «Могильный беспредел» должен повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Изначально данное мероприятие должно было пройти в экспоцентре Владивостока, однако в июне организаторы проекта «Некрополь» сообщили о переносе конкурса в Омск. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Омской области соревнования перенесли на 2021 год в Новосибирск, передает портал «Тайга.инфо».