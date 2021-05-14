РФПИ одобрил отправку «Спутника V» в Эквадор

Российский фонд прямых инвестиций одобрил отправку отечественной вакцины «Спутник V» в Эквадор. Об этом сообщили в эквадорском МИДе в Twitter.

«На третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Переговоры властей Эквадора с Россией о поставках «Спутника V» начались в феврале текущего года с письма бывшего главы эквадорского МИДа Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки соответствующих препаратов.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже более чем в 60 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Ранее избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что будущее правительство Эквадора заключит соглашение о покупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».