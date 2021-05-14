Биолог объяснила рост заболеваемости коронавирусом при 100% вакцинации населения

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в странах даже при 100% вакцинации населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca», — заявила она, добавив, что подобные вакцины защищают примерно на 70%.

Биолог отметила, что такая же ситуация будет в России, если все привьются не слишком эффективным препаратом.

Жителям России она посоветовала прививаться «Спутником V», а гражданам Европы и США — Pfizer или Moderna. Если доступа к этим вакцинам нет, то следует обратиться к другим препаратам.

«Но в реальности конечно все происходит не так — все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год», — заключила профессор.

Ранее генсек ООН заявил о ключевой роли «Спутника V» в решении мировой проблемы вакцинации.