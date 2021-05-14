В Приморье отменили особый противопожарный режим

Власти Приморского края отменили особый противопожарный режим по всей территории субъекта, за исключением трех районов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление ГО и ЧС.

«Особый противопожарный режим, введенный ранее на территории Приморского края, отменен. Постановление подписала вице-губернатор Приморья – председатель регионального правительства Вера Щербина. Согласно документу, особый противопожарный режим отменен в связи со стабилизацией в южных и центральный районах края ситуации с лесными пожарами и установлением низкого класса пожарной опасности», — указано в сообщении управления ГО и ЧС.

Режим был введен из-за сложной обстановки с лесными пожарами 22 апреля, и будет продолжать действовать только на территории Красноармейского и Пожарского районов, а также в Тернейском муниципальном округе. Здесь сохраняется высокая угроза возникновения новых пожаров.

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