Два стрелка из «Москвы-сити» признаны виновными

Двух бывших участников спортивного клуба «Скорпион» — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов — были признаны виновными в причастности к стрельбе в «Москва-Сити», которая произошла в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

«Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М. И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») ч. 4 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. «а, б, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия») ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Хамидов Э. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а, б, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ», — рассказали в суде.

17 ноября 2017 года в деловом центре «Москва-Сити» произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Почти 30 человек были задержаны после конфликта.