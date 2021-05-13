Автомобиль депутата ГД Азимова попал в аварию в Москве

Машина депутата Государственной думы Рахима Азимова попала в аварию в столице на Кутузовском проспекте. Кадрами с места ДТП поделился представитель парламентария, передает РБК.

Сам депутат подтвердил, что его автомобиль попал в аварию. На видео можно заметить, как в Range Rover Азимова на полном ходу въехало авто. В результате вторая машина перевернулась.

«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения, с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров», — уточнил Азимов.

По его словам, все детали инцидента можно увидеть в записи с видеорегистратора. Азимов также пожелал водителю перевернувшейся машины скорее поправиться и предложил помощь. Азимов в настоящий момент действующий член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее депутат Первоманского сельсовета Красноярского края устроил смертельную аварию в Красноярском крае. По предварительным данным, авария произошла вечером 17 февраля. Спустя несколько дней 52-летняя пострадавшая скончалась.