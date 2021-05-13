Мальдивы зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Мальдивы стали 65 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как отметили в фонде, исследования в ряде государств показывают, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на сегодняшний день российская вакцина применяется для борьбы с COVID-19 в десятках стран и сейчас является одним из признанных глобальных инструментов для борьбы с коронавирусом.

«Мальдивы входят в число наиболее популярных туристических направлений. Применение «Спутника V» позволит сохранить нормальный ритм жизни и экономическую активность в стране и избежать серьезных коронавирусных ограничений в дальнейшем», — добавил он.

Ранее избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что будущее правительство Эквадора заключит соглашение о покупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».