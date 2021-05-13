Криптомиллиардер Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии

Самый молодой криптовалютный миллиардер, создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией в Индии. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что разработчик перевел фонду India COVID-Crypto Relief 500 эфириумов и более 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции.

Кроме того, он передал около $1,5 млрд еще нескольким благотворительным организациям. В том числе, пожертвования получили GiveWell, занимающиеся оценкой эффективности других благотворителей, Methuselah Foundation, которая ищет способы увеличить продолжительность жизни, и Machine Intelligence Research Institute, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

Токен — единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире.

Ранее создатель криптовалюты Ethereum стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Состояние 27-летнего россиянина оценивается в $1,09 миллиарда.

На 13 мая 2021 в Индии зафиксировали 23 703 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 6 490 человек.