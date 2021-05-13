Суд отправил в колонию почти на 10 лет трех членов солнцевской ОПГ

Суд в Москве отправил в колонию трех участников солнцевской организованной преступной группы (ОПГ) и двух их соучастников по обвинению в похищении людей, вымогательстве и незаконном приобретении и перевозке огнестрельного оружия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого, Руслан Маматкулов, Андрей Козлов, Ильдар Салахотдинов, Дмитрий Сосновский и Александр Гладков получили сроки от четырех лет до девяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно информации следствия, днем 22 октября 2019 года пятеро соучастников по просьбе своей знакомой похитили мужчину из жилого дома по Мичуринскому проспекту, злоумышленники удерживали его в офисном здании на западе столицы. За освобождение организованная группа требовала от своей жертвы отказаться от имущественных претензий погашения долга. Потерпевшему удалось самостоятельно выбраться на свободу и в дальнейшем обратиться в полицию.

В дальнейшем правоохранители задержали всех злоумышленников, у Маматкулова в ходе обыска были изъяты два пистолета с большим количеством боеприпасов. Мужчине был вынесен самый строги приговор — 9,5 года колонии строгого режима. Сосновский и Гладков были осуждены на 8,5 года исправительного учреждения строгого режима, Козлов и Салахотдинов — к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.