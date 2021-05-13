Песков рассказал о поручении Путина по ситуации в Казани
Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также ответил на вопрос о том, планирует ли российский лидер посетить Казань или лично комментировать ситуацию.
«Пока в планах поездки такой нет», — подчеркнул пресс-секретарь.
По его словам, президент выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее Песков сообщил о том, что глава государства в курсе произошедшей стрельбы в Казани. Также он отметил, что Путин принял решение направить в Казань главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.
11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.