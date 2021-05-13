Песков рассказал о поручении Путина по ситуации в Казани

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопрос о том, планирует ли российский лидер посетить Казань или лично комментировать ситуацию.

«Пока в планах поездки такой нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, президент выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее Песков сообщил о том, что глава государства в курсе произошедшей стрельбы в Казани. Также он отметил, что Путин принял решение направить в Казань главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.