Названы сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-Фарм», будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Василия Игнатьева.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — рассказал Игнатьев.

Он также уточнил, что «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Согласно заявлению пресс-службы компании, вакцина «Р-Кови», произведенная на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена только для экспорта. Препарат не требует получения регистрационного удостоверения, поскольку не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России.

Ранее в РФПИ рассказали, когда начнутся испытания комбинации «Спутника V» и AstraZeneca.