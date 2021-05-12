Судья нашел отягчающие обстоятельства в деле об убийстве Джорджа Флойда

Суд установил ряд отягчающих факторов в деле бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает американский портал WTVM.

Отмечается, что наличие отягчающих обстоятельств, как правило, приводит к более жесткому приговору.

Судья Питер Кэхилл постановил, что Шовин злоупотребил служебным положением и обращался с Флойдом «с особой жестокостью». Он также согласился с прокурорами в том, что преступление было совершено группой лиц, включая других полицейских, и в присутствии детей. Кроме того, то, как удерживали Флойда, когда на него навалились трое полицейских, а Шовин держал свое колено на его шее, названо непосредственной причиной смерти потерпевшего.

По данным издания, маловероятно, что Шовин получит более 30 лет тюрьмы. Приговор полицейскому вынесут 25 июня.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.