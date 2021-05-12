Проблемы с головой: у казанского стрелка диагностировано заболевание мозга

Заболевание головного мозга выявили у 19-летнего Ильназа Галявиева, который во вторник, 11 мая, совершил вооруженное нападение на школу №175, сообщает Следственный комитет по Татарстану.

Следователи отмечают, что Галявиев ранее обращался к врачам из-за сильных головных болей, а его родственники и близкие часто подмечали повышенную агрессивность и вспыльчивость парня.

«Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — отметили в СК России.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, с 2017 года Галявиев стоял на учёте в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия». Тем не менее, несмотря на поражение головного мозга, военкомат признал его годным к службе.

На учете у психиатра и нарколога Галявиев не состоял.

Сейчас Галявиев неадекватен, добавили следователи, поэтому сколько-нибудь полноценные следственные мероприятия с ним пока невозможны.

По уголовному делу в связи с расстрелом в школе назначено более 30 судебных экспертиз. Среди них – физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и медицинские. Это необходимо для восстановления картины трагических событий 11 мая.

Будет проведена и психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического здоровья Галявиева. Если он будет признан невменяемым, то вместо пожизненного заключения ему могут назначить принудительное психиатрическое лечение.

Следователи уже установили, где Галявиев купил оружие, а также обстоятельства, связанные с выдачей необходимых для этого документов.

«По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления», — рассказали в Следственном комитете

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что Галявиев полностью признал вину, заявив, что он убил в общей сложности не менее 7 человек.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.