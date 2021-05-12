СК предъявит обвинение устроившему стрельбу в школе в Казани

Следственный комитет России в среду, 12 мая, предъявит обвинению Ильназу Галявиеву, устроившему накануне стрельбу в одной из школ Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая было объявлено днем траура в регионе.

На утро 12 мая в медицинских учреждениях находились 23 человека, пострадавших в результате ЧП в татарстанской столице.

Ранее в Казани похоронили всех жертв стрельбы в школе.