В Кремле объяснили расхождение данных Путина и Миушстина о вакцинированных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о расхождении в данных по числу вакцинированных россиян у президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Пескова, масштаб страны может затруднять процесс подсчета данных в онлайн-режиме.

«Все данные идут из оперштаба, противоречий нет. Данные Путина верны и данные Мишустина верны. Невозможно получать со всей страны цифры онлайн. В докладе оперштаба по цифрам есть некоторая инерционность, противоречий нет», — сказал Песков.

10 мая Путин сообщил, что от коронавируса привились более 21 млн россиян. В ходе выступления в Госдуме Мишустин заявил, что число вакцинированных достигло 24 млн.