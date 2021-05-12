Песков рассказал о возможном награждении учителей, спасших детей при ЧП в школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, будут ли награждены учителя казанской школы, где накануне произошла стрельба.

«Безусловно все меры, которые были предприняты учителями, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Президент получает соответствующие доклады по награждениям, пока планов на это нет», — сказал представитель Кремля.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

12 мая в Казани похоронили учительницу Эльвиру Игнатьеву, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе.

Ранее ученица казанской школы рассказала о трагедии.