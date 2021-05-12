Ученица казанской школы рассказала о трагедии

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Ученица казанской гимназии № 175, где накануне произошла стрельба, рассказала о произошедшей трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, ей с одноклассниками во время стрельбы удалось спрятаться под парты. При этом, как она отметила, в начале никто из школьников не понял, что в здании находится вооруженный человек. Дети предположили, что это проверка.

«Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда», — рассказала очевидица событий.

Девочка добавила, что стрелявший ранил учительницу в тот же момент, как вошел в класс. Дети начали сразу звонить своим близким.

«Она мне позвонила. Сказала: «Вызови полицию, мама. У нас тут террорист», — рассказала мама школьницы.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее сообщалось, что в Казани похоронили учительницу, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе.