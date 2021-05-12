Пострадавший в Солсбери экс-полицейский подал иск из-за «несчастного случая на работе»

Экс-полицейский Ник Бейли, пострадавший при отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, подал иск в отношении полиции в связи с «несчастным случаем на рабочем месте», сообщает издание Mirror.

Офицер Бейли был уволен по медицинским показаниям через некоторое время после заражения нервно-паралитическим веществом в доме Сергея и Юлии Скрипалей весной 2018 года. Всего полицейский провел в больнице 17 дней, затем вернулся на службу, но в итоге оставил ее, заявив, что случившееся лишило его «слишком многого».

Адвокат Бейли заявил, что его подопечный «пережил травму, которая оказала разрушительное воздействие на его семью и вынудила его оставить работу, которую он так любил».

Иск от имени Бейли против начальника полиции Уилтшира Кира Притчарда был подан в суд в мае, точная дата не указывается. Как отмечает издание, одним из толчков стало то, что жена экс-полицейского Сара в декабре прошлого года написала в соцсетях, что он все еще «борется за часть своей пенсии».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее сообщалось, что дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тыс. часов уборки.