Турция начнет выход из локдауна после 17 мая

Постепенное снятие коронавирусных ограничений в Турции начнется после 17 мая. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает информагентство Anadolu Ajansı.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за сложной ситуации с COVID-19. В частности, все организации и учреждения приостановили свою работу, а междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей. 16 апреля в Турции было зафиксировано 63 082 заболевших, после чего количество случаев начало постепенно снижаться и10 мая достигло минимального значения за два месяца — 13 604.

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации, — сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана. Он добавил, что страна планировала избавиться от пандемии до конца прошлого года, но из-за новой волны коронавируса была вынуждена снова пойти на ограничительные меры.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе договорились усилить борьбу с коронавирусом, чтобы создать благоприятную ситуацию для возобновления туристического сообщения.