В Казани проходят похороны жертв стрельбы в школе

В Казани проходят похороны детей, которые погибли в результате произошедшей накануне стрельбы в одной из местных школ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в этот день прощаются с 14-летними Ильзией Нагимуллиной и Амиром Шайхутдиновым.

«Эти двое были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. Тот самый, в который вчера Ильназ Галявиев вошел с дробовиком. Первыми, кого он убил, были Ильзия и Амир», — сообщает Mash.

По данным Life Shot, 12 мая в татарстанской столице также проходят похороны 26-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой — еще одной жертвы трагедии.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее сообщалось, что на утро среды, 12 мая, в медицинских учреждениях находятся 23 человека, пострадавших в результате ЧП в татарстанской столице.