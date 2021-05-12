При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок

Трое человек, в том числе девятилетний ребенок, погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в Родинском районе Алтайского края. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Согласно информации ведомства, пожар произошел ночью 12 мая в селе Красный Алтай Родинского района. Жертвами происшествия стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик. Всего на момент инцидента в доме находились шесть человек. Уточняется, что хозяин дома с супругой и малолетним ребенком смогли эвакуироваться, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли.

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за пожара в бытовке на юге Москвы.