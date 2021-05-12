В Москве ожидаются ливни с грозами

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупреждает, что в Москве в среду, 12 мая, ожидаются ливневые дожди с грозами из-за влияния южного циклона, сообщает РИА «Новости».

«В столичном регионе сегодня будет ощущаться влияние южного циклона, который накануне заливал дождями Кубань, Ставрополье, Ростовскую область, обрушил туда рекордное количество осадков. Облачные поля этого циклона, подчиняясь воздушным потокам, поднимаются к северу и уже начинают закрывать небо над столичным регионом», — рассказала Волосюк.

По ее словам, из-за непогоды температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла.

«Так что сегодня будет преобладать облачная погода, во второй половине дня в Москве пройдут ливневые дожди, местами прогремят грозы. При этом восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду», — дополнила Волосюк.

До этого Гидрометцентр сообщал, что в Москве в среду, 12 мая, ожидается до +24°С и кратковременный дождь.