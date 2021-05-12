Индия обновила антирекорд по суточному приросту смертей от COVID-19

В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от новой коронавирусной инфекции за сутки, свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения.

За минувшие сутки в стране скончались 4205 человек с коронавирусом нового типа, при этом общее число летальных исходов заболевания в стране превысило 250 тысяч.

За весь период пандемии коронавирусом заразились более 23 млн жителей Индии, вылечились более 19,3 млн человек, в настоящее время болеют 3,7 млн.

Индия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по числу случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции был также установлен в Индии 5 мая текущего года, тогда за сутки скончались 3780 заболевших.

Кроме того, в стране выявили вспышку «черной плесени» на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.