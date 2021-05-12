Во Флориде ввели чрезвычайное положение из-за кибератаки на Colonial Pipeline

Губернатор американского штата Флорида ввел чрезвычайное положение в связи с кибератакой на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline, сообщает телеканал WFLA-TV со ссылкой на соответствующий указ.

В документе указано, что нарушение работы трубопровода «представляет серьезную и непосредственную угрозу для продолжения поставок топливных продуктов в штат Флорида и многие другие штаты, расположенные на востоке Соединенных Штатов».

Ранее стало известно, что в США начался дефицит бензина, средняя цена топлива в стране достигла $2,985 за галлон (около 58,4 рублей за литр), что является наивысшим показателем с 2014 года.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки, трубопровод поставляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье страны. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.