В Москве в среду ожидается до +24°С и дождь

В Москве в среду, 12 мая, ожидается до +24°С и кратковременный дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Установится переменная облачность с кратковременным дождем. Ветер будет восточным, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +10...+12°C. Ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь сохранится. Ветер будет восточным, юго-восточным, сохранит скорость 5-10 м/с без порывов.

Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, ночью – 752 мм.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что с 10 мая в Москву и Московскую область придет резкое потепление, установится «летняя» погода.