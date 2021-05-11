Устроивший стрельбу в Казани попал на видео по пути в школу

Появились кадры, на которых видно, как подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани Ильназ Галявиев идет по улице с ружьем. Видео опубликовано РИА «Новости».

На записи видно, как он машет прохожему.

В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» не поступали сообщения о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках.

Ранее соседи Галявиева рассказали о его поведении.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.