Соседи рассказали о драке устроившего стрельбу в казанской школе с отцом

Соседи Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, рассказали о его поведении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам одной из местных жительниц, Галявиев казался ей интеллигентным и спокойным.

«Не было такого, чтоб он где-то в компаниях сидел орал с подростками. Тихоней был», — сказала она.

При этом отмечается, что в последнее время Галявиев стал грубым по отношению к соседям и стал вести себя агрессивно.

Один из жильцов дома пожаловался на это отцу молодого человека, в результате чего между ними произошел конфликт.

«В один из дней соседи услышали спор Ильназа с другим мужчиной — вероятнее всего, отцом — на татарском языке. Затем последовали звуки ударов, как будто бы произошла драка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до недавнего времени Галявиев жил вместе с родителями и старшим братом, но в этом году они съехали от него.

«У нас сложилось впечатление, что он был неадекватен, и поэтому родные решили его отселить», — сообщил один из жильцов.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.