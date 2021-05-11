Врач Мясников перечислил самые полезные пищевые привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые полезные для здоровья привычки. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1», опубликованной на YouTube.

Доктор порекомендовал двигаться после еды и не пропускать основные приемы пищи. «Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет», — сказал он.

Также специалист посоветовал есть в компании. Он пояснил, что если человек остается за столом в одиночестве, он может незаметно для себя переесть, даже будучи не голодным.

Мясников также указал на важность тщательного пережевывания пищи. Кроме того, он отметил, что изредка необходимо баловать себя чем-то вкусным.

Эксперт добавил, что еще его мать говорила, что нет однозначно полезной или однозначно вредной еды. Он подчеркнул, что значительно важнее правильный образ питания. «Главное — не обжираться. Главное — не есть на ночь. Убрать мучное и сладкое. Стараться есть поменьше вкусненького и больше двигаться», — заключил врач.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, как избавиться от пищевой зависимости.