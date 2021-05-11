Минпросвещения рекомендовало усилить меры безопасности в учебных заведениях после стрельбы в Казани

Министерство просвещения РФ направляет в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный главой ведомства Сергеем Кравцовым документ содержит правила, которые позволят обеспечить сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что на лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей, которые пострадали в результате стрельбы в городской гимназии. Как минимум четверо детей имеют переломы ног, у других также есть пулевые ранения

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 Казани.