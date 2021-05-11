В России упростили меры получения социальной поддержки

С 11 мая в России упростили предоставление социальной поддержки путем использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

«Она, наконец-то, позволит назначать и начислять различные меры социальной поддержки без заявления нуждающихся», — отметил зампредседателя центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

«Развитие ЕГИССО, если, конечно, оно наконец то будет проводиться на отечественной информационной платформе, является в настоящее время важным направлением долгожданной дебюрократизации процесса социального обеспечения и перевода технологии получения полагающихся гражданам льгот и пособий из заявительного в прямой и непосредственный порядок», — подчеркнул он.

«Однако сама, даже самая совершенная, информационная система не в состоянии заполнить многочисленные противоречия и недоработки, накопившиеся (за период деятельности нынешних парламентских партий) в законодательстве, регулирующем право социального обеспечения, — констатировал эксперт. — Вот почему сегодня еще более актуальной становится продуманная и основывающаяся на мнении ведущих российских юристов инициатива Партии пенсионеров по разработке и скорейшему принятию Социального кодекса Российской Федерации, способного устранить многочисленные коллизии, которые, несмотря на усилия самых талантливых айтишников, не поддаются никакой информатизации».

«К сожалению, пока Социальный кодекс в России отсутствует. Это серьезно осложняет деятельность по реализации законных прав граждан на социальное вспоможение. В существующем хаосе трудно разобраться даже опытным административным работникам, не то что рядовым гражданам, а тем более пожилым людям., — заметил эксперт. — Партия пенсионеров заявила о своих намерениях разработать Социальный кодекс и, более того, представить его в цифровом варианте. Это будет своего рода навигатор. Любой человек сможет просто написать свой вопрос, и программа выдаст алгоритм его решения: куда обратиться, какие права и льготы положены, какие документы потребуются. Можно будет сразу же выйти на все необходимые законодательные документы и подзаконные акты».