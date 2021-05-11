Восемь пострадавших при стрельбе в школе в Казани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской школе находятся в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения.

По данным ведомства, всего пострадал 21 человек. В тяжелом состоянии находятся 8, в состоянии средней тяжести — 13.

В пресс-службе президента Татарстана в свою очередь отметили, что двое пострадавших — сотрудники школы, которые находились на входе в здание во время нападения.

Отмечается, что в школе, где произошла стрельба, установлена система контроля и управления доступа.

«Как только этот человек подошел и попытался войти — у него не было карточки, — соответственно, ему начали препятствовать. Все заблокировалось, и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать», — приводит слова руководителя пресс-службы главы республики Лилии Галимовой ТАСС.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.