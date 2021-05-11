Очевидец рассказала об эвакуации детей из школы в Казани

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Очевидец стрельбы в школе в Казани рассказала, как детей эвакуировали из учебного заведения после произошедшего. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Детей всех вывели. Спецназ, скорая, полиция, мэр. Все здесь. Ждут итог», — приводит агентство слова жительницы города Нинель.

По ее словам, сначала был слышен сильный хлопок, а потом выстрелы.

«Девочку одну на носилках вывозили. Ей, видимо, больше всех досталось. Она была без сознания, вся в крови», — поделилась свидетельница трагедии.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что жертвами трагедии стали семь человек, еще 16 госпитализировали. Власти региона объявили 12 мая днем траура.