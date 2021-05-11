При стрельбе в школе в Казани погибли семеро детей, об этом сообщает РИА «Новости».

Еще 16 человек из числа учеников и сотрудников школы получили ранения.

Утром 11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. Ранее появилась информация, что погибли одиннадцать человек. Около 20 человек получили ранения.

В Казани введен режим КТО. Все занятия в школах отменены.

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