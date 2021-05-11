СМИ: в Казани задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Правоохранители задержали предполагаемого пособника устроивших стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что речь идет о неком Мухамедшине Рамиле, ему 41 год.

Ранее силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в казанской школе.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. По последним данным, погибли 11 человек, еще несколько были госпитализированы.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.