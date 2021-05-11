В России могут увеличить штраф за безбилетный проезд

В Госдуме рассматривают возможность увеличения штрафа за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, пишут «Известия».

Согласно нормам КоАПа, сейчас штраф составляет 100 рублей, однако парламент планирует пересмотреть наказание за безбилетный проезд в мае.

Полномочия по установлению штрафа планируют полностью передать регионам. В настоящее время статья, регулирующая правила проезда, не предусматривает возможности регионов корректировать размер санкции, однако с 7 марта был принят законопроект, который дает право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажира.

Поправкам мешает вступить силу то, закон о штрафе в 100 рублей еще продолжает действовать. В связи с этим Минтранс предлагает признать утратившим силу документ и наделить регионы полномочиями самостоятельно вводит меры ответственности за безбилетный проезд.

Отмечается, что нововведение уже поддержал комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, однако во фракциях парламента неоднозначно отнеслись к инициативе.

Ранее в России вступили в силу штрафы за принудительную высадку детей-безбилетников.