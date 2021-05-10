Немецкий депутат привился «Спутником V» в Москве

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм в понедельник, 10 мая, получил вакцину от коронавируса «Спутник V» в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое», — ответил политик на вопрос журналистов о своем самочувствии, получив сертификат вакцинации российским препаратом.

При этом он добавил, что чувствовал бы себя еще лучше, если бы смог выпить пиво. По словам Дэма, медики предупредили его, что в течение трех дней не рекомендуется употреблять алкоголь.

«Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», — подытожил Дэм.

Ранее депутат признался, что недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».