Тело женщины вытащили из Обводного канала в Петербурге

Тело погибшей молодой женщины вытащили из Обводного канала в Адмиралтейском районе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что труп достали из воды около 6.00 мск в понедельник, 10 мая, недалеко от дома 128 по набережной Обводного канала. Предполагается, что девушке могло быть 25–30 лет, ее личность пока не установлена.

По данным газеты, накануне, 9 мая, тело еще одной женщины прибило к берегу Среднего Суздальского озера в Петербурге. Этой погибшей было 26 лет, при ней нашли паспорт.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах в сточной канаве нашли тело 14-летней девочки с веревкой на талии.