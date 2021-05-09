Один человек погиб при стрельбе в Аризоне

Один человек погиб, семь получили огнестрельные ранения во время нападения в отеле Hyatt Regency в центре американского города Финикс. Об этом сообщает издание ABC15 Arizona.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия в штате Аризона. По предварительным данным, присутствовавшие на мероприятии в отеле вступили в перепалку, после чего началась стрельба.

Прибывшие на место следователи обнаружили пострадавших, помогли им и провели эвакуацию здания. Жертвой стал мужчина, других раненых доставили в больницу. В результате стрельбы были ранены люди в возрасте от 18 до 22 лет.

Окончательная версия вооруженного конфликта еще не установлена, следственные действия продолжаются.

Ранее грабитель захватил заложников в банке в Миннесоте. После выхода из помещения последнего заложника, сотрудники правоохранительных органов вошли в здание отделения банка и задержали подозреваемого.