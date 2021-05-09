РФПИ опроверг информацию Bild о срыве переговоров с ФРГ по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг заявления в СМИ о зашедших в тупик переговорах по «Спутнику V» между Россией и Германией.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки», — говорится в Telegram-канале «Спутника V».

За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V». В материалах приводятся некоренные факты, основанные на информации от анонимных источников, подчеркивают в РФПИ.

Отмечается, что переговоры с Берлином о закупке российской вакцины продолжаются, она может быть поставлена в Германию уже в июне этого года «не в ущерб поставкам в другие страны».

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в рабочей группе ФРГ сообщило, что переговоры Москвы и Берлина по вопросу поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик. Трудности возникли из-за того, что Россия не может поставить необходимое количество вакцины в желаемый для Германии срок.