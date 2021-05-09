Немецкий депутат приехал в Москву привиться «Спутником V»

Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дэм заявил, что приехал в Москву, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик планирует сделать прививку в понедельник, 10 мая.

По его словам, недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами.

«Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», — считает Дэм.

Свой выбор препарата он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина» и она безопаснее AstraZeneca с точки зрения побочных эффектов.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что переговоры России и Германии по «Спутнику V» зашли в тупик.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».