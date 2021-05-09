Задержаны трое подозреваемых в стрельбе в США

В США в штате Флорида полиция задержала нескольких подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Авентура. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местную полицию.

Полиция уточнила данные, согласно которым, три человека получили ранения, не угрожающие жизни.

«У нас под стражей несколько подозреваемых, их допрашивают... Три человека получили ранения, не угрожающие жизни. Пострадавшим оказывают помощь в местных больницах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Aventura Mall в Авентуре, штат Флорида.

До этого сообщалось, что грабитель захватил заложников в банке Wells Fargo в Сент-Клауде, штат Миннесота. Изначально сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об ограблении, после чего стало известно о захвате пятерых человек в качестве заложников. После выхода из помещения последнего заложника, сотрудники правоохранительных органов вошли в здание отделения банка и задержали подозреваемого.