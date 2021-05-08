Участники марша нацистов во Львове собрались в Москву

Один из руководителей шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» в ходе митинга во Львове заявил, что следующие марши пройдут в Донецке и Москве, сообщает издание «Страна.ua».

«Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», — заявил он.

В Киеве 28 апреля прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Следователи на Украине начали уголовное производство по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», а президент Украины Зеленский 30 апреля выступил с осуждением этого марша.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Советская армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе были причастны к уничтожению польского села Гута Пеняцкая. На Нюрнбергском трибунале войска СС были признаны преступной организацией.