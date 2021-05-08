Глава Еврокомиссии рассказала о ходе вакцинации в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе первую дозу вакцин от коронавируса получили уже около четверти всего населения, сообщает ТАСС.

«Почти 160 млн европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС», — заявила фон дер Ляйен.

Данные Евростата указывают, что в 2020 году население 27 стран Европейского союза составляло 446,3 млн человек. Из этого числа 160 млн составляют примерно 36%, однако глава Еврокомиссии никак не прокомментировала несоответствие данных.

До этого фон дер Ляйен заявила, что ЕС также проведут вакцинацию детей и подростков.

«Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 млрд доз вакцины», — пояснила глава Еврокомиссии.

В соответствии с условиями контракта, препарат должен быть поставлен в Евросоюз в 2021-2023 годах. Кроме того, глава ЕК анонсировала другие соглашения, которые последуют за этим контрактом.