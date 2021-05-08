Глава Ассоциации исторических парков рассказал, что для него значит День Победы

Председатель Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история», член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, председатель совета Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин рассказал о том, что для его семьи значит День Победы.

«Для меня День Победы является личным праздником, потому что в моей семье и со стороны мамы, и со стороны отца есть те, кто воевал», — сказал он.

Есин отметил, что благодаря современным технологиям можно подробно ознакомиться с военной историей члена своей семьи.

«Недавно мы на сайте Министерства обороны обнаружили новые подробности о подвиге моего деда, за который он получил Орден Красной Звезды», — добавил Есин.

День Победы является одним из самых главных праздников в России, убежден он.

«В современном мире очень важно помнить о подвиге людей во время Великой Отечественной войны», — заключил Есин.