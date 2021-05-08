В Москве в субботу ожидается до +14°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 8 мая, будет до +14°С. В столице будет облачно, пройдет дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.