В России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара

В российских регионах лесопожарные службы ликвидировали 132 природных пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

По данным ведомства, это число возгораний было ликвидировано за минувшие сутки, 7 мая.

«В России ликвидировано 132 лесных пожара на площади 6660 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сильные лесные пожары были зафиксированы в Тюменской области, где огнем охвачено более 8,7 тыс. га. К полуночи 8 мая на территории страны действовало 39 лесных пожаров на площади 10 434 га.