На 101-м году жизни скончался экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

В Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2013 году Лигачев перенес кардиологическую операцию.

Политик, бывший член КПРФ, запомнился тем, как критиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В историю вошла фраза «Борис, ты не прав», адресованная президенту России Борису Ельцину.

Ранее сообщалось, что 19 апреля, в возрасте 97 лет умер знаменитый советский хоккеист Виктор Шувалов. Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трехкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956).