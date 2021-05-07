В Белоруссии администраторы оппозиционного Telegram-канала получили реальные сроки

В Белоруссии Минский областной суд приговорил к реальным срокам четверых администраторов оппозиционного Telegram-канала за подготовку к беспорядкам. Об этом говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры республики.

»Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех участников и администраторов Telegram-канала «Армия с народом» и одного участника незарегистрированного объединения «Народная Грамада». С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский областной суд постановил обвинительный приговор», — говорится в сообщении.

Осужденных обвинили к приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Согласно сообщению, обвиняемые лишились свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, а последнему — окончательное наказание в виде лишения свободы на шестилетний срок.

«В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.

В Белоруссии начались протесты после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.