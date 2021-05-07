Пилота малазийского Boeing MH370 заподозрили в тщательном планировании крушения

Пилот пропавшего в 2014 году Boeing, рейса MH370 Malaysia Airlines Захария Ахмад Шах, предположительно, спланировал гибель лайнера и выстроил траекторию так, чтобы не давать четкого представления о том, куда он направляется. Об этом сообщил аэрокосмический инженер Ричард Годфри в своем исследовании.

«Пилот, командовавший MH370, как правило, избегал официальных маршрутов полета с 18:00 UTC и далее, но использовал путевые точки для навигации по неофициальным маршрутам полета. В случае обнаружения самолета пилот также избегал давать четкое представление о том, куда он направлялся»,- - говорится в исследовании.

Отмеченное касается территории Андаманских островов, Южной Африки, Явы (здесь встречаются районы полетной информации Джакарты, Коломбо и Мельбурна) и направления в сторону Кокосовых островов.

«Выйдя из зоны досягаемости всех других самолетов, в 20:30 UTC пилот изменил курс и направился строго на юг», — пишет Годфри.

По его мнению, траектория полета кажется тщательно спланированной. «Пилот, похоже, был не столько озабочен расходом топлива, сколько обеспокоен оставлением ложных следов», — отметил автор.

Значительное количество изменений траектории и скорости позволяет предположить, что во время полета пилот находился в сознании, отмечается в исследовании.

Исследователь полагает, что пилот был ознакомлен с графиком работы ближайших радаров и был в курсе, что ночью в выходные дни радарные системы не будут работать.

Работа Годфри посвящена глобальному поиску и отслеживанию самолетов, автор рассматривает применение технологий на примере MH370. В докладе ученый использует новую технологию под названием «вестник прохождения слабого сигнала» (Weak Signal Propagation Reporter), которая представляет собой протокол цифровой радиосвязи.

Ранее эксперты назвали новую версию катастрофы пропавшего Boeing MH370: лайнер на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана, контроль над управлением Boeing был потерян.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 марта 2014 года, когда самолет Boeing 777, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек.